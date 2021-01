Napoli e Gattuso, sei bocconi di Fiorentina. Il segreto? Il pranzo di giovedì ad Ercolano (Di domenica 17 gennaio 2021) Il Napoli di Gattuso spazza via le polemiche dopo le sofferte vittorie contro l’Udinese e l’Empoli in Coppa Italia. Gattuso ed i suoi atleti hanno divorato letteralmente la Fiorentina affibbiando ben sei reti alla formazione di Prandelli. Non uno, ma sei bocconi per divorare una Fiorentina che pure ha rischiato di risultare indigesta a Gattuso. Dopo la rete lampo d’Insigne, la Fiorentina ha più volte sfiorato la rete del pareggio con le incursioni di Ribery e dell’amatissimo ex Callejon. C’è stato bisogno del miglior Ospina per respingere al mittente i peggiori incubi di Gattuso. Poi è salito in cattedra Lorenzo Insigne che ha innescato, insieme a Petagna, la valanga di reti che ha concluso la partita. Festa grande al fischio ... Leggi su optimagazine (Di domenica 17 gennaio 2021) Ildispazza via le polemiche dopo le sofferte vittorie contro l’Udinese e l’Empoli in Coppa Italia.ed i suoi atleti hanno divorato letteralmente laaffibbiando ben sei reti alla formazione di Prandelli. Non uno, ma seiper divorare unache pure ha rischiato di risultare indigesta a. Dopo la rete lampo d’Insigne, laha più volte sfiorato la rete del pareggio con le incursioni di Ribery e dell’amatissimo ex Callejon. C’è stato bisogno del miglior Ospina per respingere al mittente i peggiori incubi di. Poi è salito in cattedra Lorenzo Insigne che ha innescato, insieme a Petagna, la valanga di reti che ha concluso la partita. Festa grande al fischio ...

DiMarzio : #SerieA, #Lazio, #Napoli | Nei prossimi giorni #Inzaghi e #Gattuso firmeranno i rispettivi rinnovi di contratto - anperillo : Il “patto di Ercolano” ha sortito un effetto straordinario, il #Napoli ha tirato fuori quel veleno tanto invocato d… - ZZiliani : @RubentusStyle Considero il campionato 2017-18 vinto dal Napoli di Sarri, come sarebbe successo in un torneo non tr… - Notiziedi_it : Napoli, Gattuso: “Non potevamo fallire. Ora ripetiamoci contro la Juve” - peppeiannicelli : Dopo la scorpacciata contro la #Fiorentina, il #Napoli è guarito? Giusto esultare per la roboante vittoria ma il pa… -