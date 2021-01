Mina Settembre | quante puntate sono?

Leggi su ascoltitv

(Di domenica 17 gennaio 2021) Tanti casi umani, una giovane donna che cambia la sua vita, tanto romanticismo ed un po’ di commedia: è il mix alla base di, la nuova serie co-prodotta da Rai Fiction e da Italian International Film, in onda su Raiuno a partire dal 17 gennaio 2021. Ma daè composto? In tutto, gli episodidodici, ciascuno della durata di cinquanta minuti circa, in onda due per volta per sei prime serate. La seconda puntata andrà in onda lunedì 18 gennaio, mentre le altre di domenica. Il finale di stagione, quindi, dovrebbe andare in onda il 14 febbraio., la tramaè un dramedy sentimentale ambientato a Napoli, che ha per protagonista ...