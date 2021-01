Mauro Bellugi, attore non protagonista dello scudetto 70/71 dell’Inter (Di domenica 17 gennaio 2021) I grandi colossal hollywoodiani si servono, da sempre, di due “qualità” di attori in grado di elevare un lungometraggio nella leggenda del cinema: interpreti protagonisti e non protagonisti, con i loro fondamentali intrecci di trama, riescono a costruire storie emozionanti risultando indispensabili gli uni per gli altri. Le squadre di calcio, in fin dei conti, non si discostano eccessivamente da questa “regola” cinematografica: una formazione vincente, all’interno della propria rosa, deve aggrapparsi alle stelle (i titolari) e ai comprimari (riserve pronte ad entrare in campo donando un contributo fondamentale). Nell’Inter campione d’Italia nel 1970/71, al fianco di Giacinto Facchetti, Mario Corso, Sandro Mazzola e Roberto Boninsegna, c’era Mauro Bellugi, difensore centrale non sempre titolare che, insieme ai big nerazzurri, si accomodò sul trono del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 17 gennaio 2021) I grandi colossal hollywoodiani si servono, da sempre, di due “qualità” di attori in grado di elevare un lungometraggio nella leggenda del cinema: interpreti protagonisti e non protagonisti, con i loro fondamentali intrecci di trama, riescono a costruire storie emozionanti risultando indispensabili gli uni per gli altri. Le squadre di calcio, in fin dei conti, non si discostano eccessivamente da questa “regola” cinematografica: una formazione vincente, all’interno della propria rosa, deve aggrapparsi alle stelle (i titolari) e ai comprimari (riserve pronte ad entrare in campo donando un contributo fondamentale). Nell’Inter campione d’Italia nel 1970/71, al fianco di Giacinto Facchetti, Mario Corso, Sandro Mazzola e Roberto Boninsegna, c’era, difensore centrale non sempre titolare che, insieme ai big nerazzurri, si accomodò sul trono del ...

