Matteo Salvini a processo per insulti a Carola Rackete?/ Domani: "Rinvio a giudizio" (Di domenica 17 gennaio 2021) Matteo Salvini rinviato a giudizio per gli insulti rivolti a Carola Rackete? La clamorosa indiscrezione è stata riportata dal quotidiano "Domani" Leggi su ilsussidiario (Di domenica 17 gennaio 2021)rinviato aper glirivolti a? La clamorosa indiscrezione è stata riportata dal quotidiano "

LegaSalvini : GOVERNO, #SALVINI A TITOLO V: 'BERLUSCONI PROCESSATO PER COMPRAVENDITA SENATORI, ORA SONO TUTTI ANIME PIE' - LegaSalvini : ++ CRISI DI GOVERNO, SALVINI RINFRESCA LA MEMORIA A CLEMENTE MASTELLA: ECCO IL VAFFA CHE SPEDIVI AI GRILLINI TRE ME… - giornalettismo : Secondo quanto anticipato da Domani, Matteo #Salvini potrebbe andare a processo per gli insulti sui social e in alt… - ileanariparbel6 : RT @GiancarloDeRisi: “A me il Quirinale chiese numeri veri, mi auguro che non permetta questa operazione”. Così Matteo Salvini si è appella… - bergami_matteo : RT @ZitelleArturo: Questo video di @Sarita_Libre È da rivedere per non dimenticare le tante bugie dette e fatte vedere da #UNHCR e Salvini… -