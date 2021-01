Lodi | ciclista investito e ucciso da un' auto sulla via Emilia

(Di domenica 17 gennaio 2021), 17 gennaio 2021 - Tragico incidente, lungo la Strada statale 9 ''Via'' a: un'haundi 73 anni che nell'impatto ha perso la vita. Chiusa provvisoriamente ...

SkyTG24 : Incidente a Lodi: ciclista 60enne investito e ucciso da un’auto - zazoomblog : Lodi ciclista investito e ucciso da unauto sulla via Emilia - #ciclista #investito #ucciso #unauto - Rolfi39 : RT @SkyTG24: Incidente a Lodi: ciclista 60enne investito e ucciso da un’auto - Filo2385Filippo : RT @SkyTG24: Incidente a Lodi: ciclista 60enne investito e ucciso da un’auto - genovesergio76 : RT @SkyTG24: Incidente a Lodi: ciclista 60enne investito e ucciso da un’auto -

Ultime Notizie dalla rete : Lodi ciclista

IL GIORNO

Il traffico veicolare è stato temporaneamente deviato sulla strada provinciale 235 con uscita obbligatoria allo svincolo di Lodi Centro ...Un ciclista sessantenne è stato investito e ucciso, stamattina a Lodi, alla rotonda tra la tangenziale lungo la statale via Emilia e la provinciale 235 per Pavia. L'uomo è stato sbalzato per una decin ...