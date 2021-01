LIVE Inter-Juventus, Serie A calcio in DIRETTA: il derby d’Italia vale una fetta di scudetto! (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le probabili formazioni ed il programma Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Juventus, big match della 18ma giornata della Serie A 2021 di calcio. Stasera (ore 20.45) andrà in scena l’attesissimo derby d’Italia, una grande classica del calcio nostrano: si preannuncia grande spettacolo allo Stadio San Siro di Milano, riflettori puntati su un incontro davvero molto importante per le sorti dell’Intero campionato. I nerazzurri sono in seconda posizione a 3 punti di distacco dal Milan capolista, mentre i bianconeri sono quinti a -7 dal primo posto (ma con un incontro da recuperare). Il braccio di ferro del Meazza sarà cruciale per il ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALe probabili formazioni ed il programma Buonasera e benvenuti alladi, big match della 18ma giornata dellaA 2021 di. Stasera (ore 20.45) andrà in scena l’attesissimo, una grande classica delnostrano: si preannuncia grande spettacolo allo Stadio San Siro di Milano, riflettori puntati su un incontro davvero molto importante per le sorti dell’o campionato. I nerazzurri sono in seconda posizione a 3 punti di distacco dal Milan capolista, mentre i bianconeri sono quinti a -7 dal primo posto (ma con un incontro da recuperare). Il braccio di ferro del Meazza sarà cruciale per il ...

Inter : -1 a Inter-Juventus: seguite live la conferenza di mister Conte - juventusfc : Inizia in questo momento a parlare Mister @Pirlo_official alla vigilia di #InterJuve Live qui… - Inter : ?? | FOTOGALLERY Il racconto per immagini di #RomaInter ????? Qui la gallery completa ?? - msgiusi : RT @juventusfc: Inizia in questo momento a parlare Mister @Pirlo_official alla vigilia di #InterJuve Live qui - DeportesLR : ??: #Inter vs. #Juventus ??: Serie A ??: Fecha 18 ??: Domingo 17 de enero ?: 2.45 p. m. ??: ESPN ??:… -