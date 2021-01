Legnano. Incidente in viale Sabotino: morto un autotrasportatore moldavo (Di domenica 17 gennaio 2021) Un uomo di 37 anni si è ribaltato con la sua auto ed è morto sul colpo. L’automobilista, C.R., stava percorrendo viale Sabotino a Legnano. Nel tratto finale del viale in direzione di Busto Arsizio, il guidatore ha perso il controllo della sua Audi all’altezza di una curva e si è capottato. Vani i soccorsi, giunti sul posto con un’autolettiga e un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Per il trentenne, rimasto incastrato nell’abitacolo, non c’è stato nulla da fare e i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso. Sull’auto non c’erano altre persone, né l’Incidente ha coinvolto altri veicoli. La vittima è autotrasportatore di origini moldave e residente a Milano. Leggi su laprimapagina (Di domenica 17 gennaio 2021) Un uomo di 37 anni si è ribaltato con la sua auto ed èsul colpo. L’automobilista, C.R., stava percorrendo. Nel tratto finale delin direzione di Busto Arsizio, il guidatore ha perso il controllo della sua Audi all’altezza di una curva e si è capottato. Vani i soccorsi, giunti sul posto con un’autolettiga e un’ambulanza della Croce Rossa di, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Per il trentenne, rimasto incastrato nell’abitacolo, non c’è stato nulla da fare e i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso. Sull’auto non c’erano altre persone, né l’ha coinvolto altri veicoli. La vittima èdi origini moldave e residente a Milano.

SettenewsWeb : Ha probabilmente affrontato una curva a velocità troppo forte, ha perso il controllo della sua vettura e si è ribal… - CronacaOssonaTw : Muore un uomo in un incidente sulla strada fra #Legnano e #Castellanza #croanca #17gennaio - ilarymary : Muore un uomo in un incidente sulla strada fra #Legnano e #Castellanza #croanca #17gennaio - varesenews : Incidente sul Sabotino a Legnano, 37enne perde la vita - CronacaOssonaTw : L'hanno poi portato in codice giallo al Pronto Soccorso dell'ospedale di Legnano. Sul posto anche i carabinieri del… -

Ultime Notizie dalla rete : Legnano Incidente Incidente a Legnano, Audi A3 si ribalta in via Sabotino: morto sul colpo un uomo di 37 anni MilanoToday.it Legnano. Incidente in viale Sabotino: morto un autotrasportatore moldavo

Un uomo di 37 anni si è ribaltato con la sua auto ed è morto sul colpo. L'automobilista, C.R., stava percorrendo viale Sabotino a Legnano. Nel tratto finale ...

Un incidente terribile e una morte spaventosa per il 38enne ribaltatosi sul Sabotino

Le cause principali dell'incidente sono ancora da individuare in maniera precisa. Domenica mattina, la Polizia locale ha effettuato nuovi rilievi sul posto ...

Un uomo di 37 anni si è ribaltato con la sua auto ed è morto sul colpo. L'automobilista, C.R., stava percorrendo viale Sabotino a Legnano. Nel tratto finale ...Le cause principali dell'incidente sono ancora da individuare in maniera precisa. Domenica mattina, la Polizia locale ha effettuato nuovi rilievi sul posto ...