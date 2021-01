Le pagelle del Crotone – Simy implacabile | Cordaz chiude la porta

Leggi su anteprima24

(Di domenica 17 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Prova di forza deldi Stroppa che si impone 4-1 sul Benevento allo Scida. Ledei rossoblu:7: Due parate decisive nel primo tempo. Ma se la prima è agevolata da Insigne, la seconda è un vero miracolo sull’acrobazia di Hetemaj. Sempre sicuro. Djidji 6: Non convince ma i risultati gli danno ragione. Fortunosa ma imnte la deviazione di schiena sulla conclusione di Sau nel primo tempo. Golemic 6: Si fa valere di testa ma è anche vero che non ha grandi rivali. Tentenna sui calci piazzati, i giallorossi lo graziano. Magallan 6: L’intesa con Pereira ci mette un po’ a decollare, infatti nel primo tempo non è impeccabile. Cresce col passare dei minuti. Rispoli 6,5: Alterna la fase di spinta a quella di copertura con risultati discreti ...