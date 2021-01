Inter-Juventus in tv e streaming | dove vederla

(Di domenica 17 gennaio 2021) I nerazzurri di Conte sfidano i bianconeri di Pirlo nel Derby d’Italia, match clou della 18ª giornata di Serie A:vedereIl Derby d’Italia accende la 18ª giornata di Serie A: l’di Antonio Conte sfida ladi Andrea Pirlo nel posticipo della domenica sera. Di fronte i nerazzurri, secondi in classifica a quota 37, con 3 lunghezze di ritardo dal Milan capolista, e i bianconeri, quinti con 33 punti, ma con la partita contro il Napoli da recuperare.: la partita si giocherà domenica 17 gennaio 2021 nello scenario dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano, con fischio d’inizio alle ore 20.45. A dirigere il match sarà il signor Danieleri della sezione di Roma 1. La sfida ...

La gara Inter-Juventus si giocherà il 17 gennaio alle 20:45. Il match si disputerà al Meazza di San Siro. L’arbitro di questo match, invece, sarà Daniele Doveri. La Juventus, invece, si presenta ...Serie A. La Juventus è pronta a scendere in campo contro l’Inter in vista del prossimo match di campionato, in programma domenica 17 gennaio 2021 alle ore 20.45. Ecco quanto dichiarato alla vigilia ...