Inter-Juventus 2-0, decidono Vidal e Barella: Tabellino e Highlights (Di domenica 17 gennaio 2021) Nerazzurri provvisoriamente a pari punti con il Milan. Delude Ronaldo Inter-Juventus: Tabellino e Highlights Inter-Juventus 2-0, Cronaca, Tabellino ed Highlights Inter-Juventus: Tabellino e Highlights – Alla penultima partita del girone di andata si incontrano finalmente Inter e Juventus, le prime pretendenti allo scudetto alle spalle del Milan. I bianconeri fanno visita ai nerazzurri a San Siro per provare a riprendere le milanesi in classifica, mentre gli uomini di Conte non vogliono perdere contatto con i rossoneri primi in classifica. Nella Juve Chiellini giocherà al posto di De Ligt, assente a causa del Covid oltre a Cuadrado e Alex Sandro. Per ... Leggi su ck12 (Di domenica 17 gennaio 2021) Nerazzurri provvisoriamente a pari punti con il Milan. Delude Ronaldo2-0, Cronaca,ed– Alla penultima partita del girone di andata si incontrano finalmente, le prime pretendenti allo scudetto alle spalle del Milan. I bianconeri fanno visita ai nerazzurri a San Siro per provare a riprendere le milanesi in classifica, mentre gli uomini di Conte non vogliono perdere contatto con i rossoneri primi in classifica. Nella Juve Chiellini giocherà al posto di De Ligt, assente a causa del Covid oltre a Cuadrado e Alex Sandro. Per ...

