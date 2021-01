Inter, Conte: 'Battere la Juve ci dà credibilità. La società? Ci sono problemi' (Di lunedì 18 gennaio 2021) MILANO - Antonio Conte gongola per la sua Inter, capace di Battere 2-0 la Juve dominandola: " Per vincere contro una squadra che, come la Juventus, diventa un parametro importante, devi fare una ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 18 gennaio 2021) MILANO - Antoniogongola per la sua, capace di2-0 ladominandola: " Per vincere contro una squadra che, come lantus, diventa un parametro importante, devi fare una ...

Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte per #InterJuventus! #FORZAINTER ???? - Inter : -1 a Inter-Juventus: seguite live la conferenza di mister Conte - ZZiliani : Tensione all'Inter sulla scelta della maglia per stasera. A #Conte il nerazzurro non sembra piacere: passi per il n… - ninoBertolino : RT @CorSport: #Inter, #Conte: 'Battere la #Juve ci dà credibilità. La società? Ci sono problemi' ???? - ninoBertolino : RT @calciomercatoit: ?? #Inter, #Conte: “Figuratevi se avessimo fatto mercato ad agosto” -