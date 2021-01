Il ritorno di Kate Middleton e William | in pubblico con un terzo incomodo

Leggi su amica

(Di domenica 17 gennaio 2021) Non li vedevamo insieme dall’anno scorso. Da quando, a metà dicembre, avevano sfilato sul red carpet del London Palladium, per un evento di beneficienza, insieme ai loro tre figli. Venerdì, però,e il principesi sono di nuovo mostrati in, per la prima volta dall’inizio del 2021. Felici, sereni, affiatati. Uno accanto all’altra.: il loro rientro sulla scena Il 15 gennaiohanno organizzato una videocall per fare una chiacchierata con alcuni operatori sanitari, una delle categorie di lavoratori più impegnata sul fronte della lotta al coronavirus. Hanno alzato la cornetta – anzi, il microfono e la fotocamera del computer – da Anmer Hall, la ...