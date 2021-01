Il maestro Giampaolo pronto per un corso di aggiornamento? (Di domenica 17 gennaio 2021) Stando alle notizie riportate da Sky Sport e Gianluca Di Marzio, l’attuale allenatore dei granata sarebbe molto vicino all’esonero. Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato nell’immediato post partita, il deludente 0-0 maturato in casa contro uno Spezia ridotto in inferiorità numerica per quasi 80 minuti. Parole non confortanti come sarebbero potute sembrare sul Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 17 gennaio 2021) Stando alle notizie riportate da Sky Sport e Gianluca Di Marzio, l’attuale allenatore dei granata sarebbe molto vicino all’esonero. Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato nell’immediato post partita, il deludente 0-0 maturato in casa contro uno Spezia ridotto in inferiorità numerica per quasi 80 minuti. Parole non confortanti come sarebbero potute sembrare sul Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

