Il cambiamento | ora | incomincia da te

(Di domenica 17 gennaio 2021) Un blog in tempo di pandemia. Scrivere di emozioni, sentimenti, relazioni, in un mondo sospeso, in quale dimensione possibile? Cosa poter raccontare e cosa può alimentare condivisione e conforto? Scrivo da alcuni anni, anche nei miei libri, sul valore della fragilità come punto di forza. Per “guardarsi dentro” con sincerità. Per guardare agli altri con accoglienza. Per guardare alla vita come opportunità e dono. Con il cuore. A distanza di un anno, con nuovi parametri per vivere, comportarsi e sentire, come camminare sicuri e fiduciosi tra angosce, difficoltà e incertezze? L’ansia per un futuro imponderabile e imprevedibile e la paura del virus e della morte sono sempre lì. In agguato. Come credere che la “ginestra” di Leopardi nascerà ancora dal deserto e darà colore e profumo intenso ad un mondo fatto, oggi, di sotterranee, cupe malinconie, infinite tristezze e solitudini? Ma la ...