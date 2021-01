(Di domenica 17 gennaio 2021) Il presidente della Regione, Eugenio, dal museo di: la riapertura è un bellissimo segnale perché la cultura ritrovi la sua centralità, specialmente in una regione come la Toscana. Ora la speranza è che con il prossimo Dpcm si possa tornare a frequentare anche cinema e teatri

FirenzePost : Firenze, riaperture musei e mostre: Giani soddisfatto da Casa Siviero -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze riaperture

Firenze Post

Il presidente della Regione, Eugenio Giani, dal museo di Casa Siviero: la riapertura è un bellissimo segnale perché la cultura ritrovi la sua centralità, specialmente in una regione come la ...Musei ai nastri di partenza il 18 gennaio in sei regioni: il nuovo dpcm firmato il 14 gennaio dal presidente del consiglio Giuseppe Conte consente infatti, come largamente annunciato, le riaperture ..