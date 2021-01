Cyberpunk 2077 subisce il pesante report di Jason Schreier: il boss di CD Projekt non ci sta e risponde (Di domenica 17 gennaio 2021) Poco fa, il noto giornalista Jason Schreier ha pubblicato su Bloomberg la sua nuova inchiesta, nel quale metteva a nudo i retroscena dello sviluppo di Cyberpunk 2077, grazie alle informazioni di alcuni sviluppatori anonimi. Il report contiene rivelazioni molto pesanti, come la "falsità" della demo presentata all'E3 2018, oppure il crunch che durava da ben oltre quanto raccontato da CD Projekt. In seguito alla sua pubblicazione, il capo dello studio polacco, Adam Badowski, è intervenuto su Twitter, rispondendo punto per punto a tutte le problematiche evidenziate da Schreier. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 17 gennaio 2021) Poco fa, il noto giornalistaha pubblicato su Bloomberg la sua nuova inchiesta, nel quale metteva a nudo i retroscena dello sviluppo di, grazie alle informazioni di alcuni sviluppatori anonimi. Ilcontiene rivelazioni molto pesanti, come la "falsità" della demo presentata all'E3 2018, oppure il crunch che durava da ben oltre quanto raccontato da CD. In seguito alla sua pubblicazione, il capo dello studio polacco, Adam Badowski, è intervenuto su Twitter,ndo punto per punto a tutte le problematiche evidenziate da. Leggi altro...

