Conte avrà i numeri? In parlamento ormai è tutti contro tutti

Roma, 17 gen – Tra domani e martedì si deciderà una buona fetta di futuro del governo giallofucsia. Con l'uscita dei ministri renziani dall'esecutivo e la chiamata alla verifica in aula, Conte cerca i numeri per rimanere in sella. Se alla Camera non sembrano esserci problemi, è al Senato che si gioca la partita più delicata. Conte: i numeri non sono dalla sua (per ora) Lunedì è la volta di Montecitorio. Qui Conte i numeri li ha, almeno in teoria. Tra M5S, Pd, Leu e il supporto di una fetta consistente del gruppo misto, con oltre 320 deputati la maggioranza dovrebbe reggere senza particolari problemi anche in presenza di qualche franco tiratore. Poco preoccupano, insomma, i 18 parlamentari di Italia Viva che ancora devono trovare una loro collocazione dopo aver aperto la crisi.

bendellavedova : Se Conte non avrà la maggioranza assoluta avrà il dovere politico di dimettersi. E il PD quello di accettare la sfi… - matteosalvinimi : Frustrante, deprimente e imbarazzante un presidente del Consiglio che va alla disperata caccia di voti con i Mastel… - bendellavedova : Conte vuole tenere politicamente in ostaggio il paese in un momento drammatico come questo? Spero di no e sono cert… - NANIADanilo : RT @Agenzia_Ansa: 'Non credo che #Conte avrà la maggioranza in Aula', dice il leader Iv, Matteo #Renzi. Ed aggiunge: 'Non voto un governo… - vzoRealmuto : @Agenzia_Ansa @matteorenzi Renzi dice che Conte non avrà in Parlamento la maggioranza perché si vuole prendere tutt… -

