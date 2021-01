C’è posta per te, Carlo e Antonio non aprono la busta (Di domenica 17 gennaio 2021) Carlo e Antonio arrivano in studio e comprendono che a chiamarli è stata la loro mamma, ma i due sembrano piuttosto restii a voler intrattenere una conversazione con lei, mostrandosi piuttosto chiusi nei suoi confronti. Il rapporto tra moglie e marito è diverso da quello padre e figlio. Lei l'ha buttata sulla parte di schieramento, non è che ci siamo schierati dal giorno del divorzio. il problema era il comportamento che hai assunto dopo, è peggiorata di giorno in giorno la situazione. Ci ha dato una grande mano mia nonna, anche a livello economico, mio padre è uscito da casa con pochi spicci. Non è che non le vogliamo bene, non è facile non avere la figura di una madre vicino. Giovanna cerca di perorare la sua causa, informando i figli su quello che è accaduto nella sua vita, di cui è a conoscenza solo Christian, il più piccolo dei tre, ... Leggi su howtodofor (Di domenica 17 gennaio 2021)arrivano in studio e comprendono che a chiamarli è stata la loro mamma, ma i due sembrano piuttosto restii a voler intrattenere una conversazione con lei, mostrandosi piuttosto chiusi nei suoi confronti. Il rapporto tra moglie e marito è diverso da quello padre e figlio. Lei l'ha buttata sulla parte di schieramento, non è che ci siamo schierati dal giorno del divorzio. il problema era il comportamento che hai assunto dopo, è peggiorata di giorno in giorno la situazione. Ci ha dato una grande mano mia nonna, anche a livello economico, mio padre è uscito da casa con pochi spicci. Non è che non le vogliamo bene, non è facile non avere la figura di una madre vicino. Giovanna cerca di perorare la sua causa, informando i figli su quello che è accaduto nella sua vita, di cui è a conoscenza solo Christian, il più piccolo dei tre, ...

