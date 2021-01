Asia Argento pubblica la sua autobiografia: in uscita il 26 gennaio (Di domenica 17 gennaio 2021) E’ in uscita a breve la sua autobiografia. Intanto proprio ieri l’attrice attraverso le sue storie Instagram ha fatto sapere che non parteciperà all’Isola dei Famosi Ha altri progetti l’attrice Asia Argento che ha informato in queste ore i fan della sua assenza all’edizione 2021 de L’Isola dei Famosi, il reality condotto da Ilary Blasi che prenderà il via il prossimo 8 marzo. Attraverso il suo profilo social, infatti, ieri Asia Argento ha fatto sapere che non parteciperà neppure per 5 milioni di euro. Un bellissimo progetto che annuncia dalle sue stories, è invece la pubblicazione, il prossimo 26 gennaio, della sua autobiografia. Il titolo? “Anatomia di un cuore selvaggio“. Erano tanti anni che mi dicevo che avrei dovuto farlo, ed ... Leggi su 361magazine (Di domenica 17 gennaio 2021) E’ ina breve la sua. Intanto proprio ieri l’attrice attraverso le sue storie Instagram ha fatto sapere che non parteciperà all’Isola dei Famosi Ha altri progetti l’attriceche ha informato in queste ore i fan della sua assenza all’edizione 2021 de L’Isola dei Famosi, il reality condotto da Ilary Blasi che prenderà il via il prossimo 8 marzo. Attraverso il suo profilo social, infatti, ieriha fatto sapere che non parteciperà neppure per 5 milioni di euro. Un bellissimo progetto che annuncia dalle sue stories, è invece lazione, il prossimo 26, della sua. Il titolo? “Anatomia di un cuore selvaggio“. Erano tanti anni che mi dicevo che avrei dovuto farlo, ed ...

