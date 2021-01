A che ora inizia Mina Settembre: l’orario della messa in onda su Rai 1 (Di domenica 17 gennaio 2021) A che ora inizia la puntata di Mina Settembre, la nuova serie tv con Serena Rossi in onda su Rai 1? Ogni puntata della fiction andrà in onda alle ore 21,25 (prima serata) su Rai 1. Il giorno indicato è quello della domenica, ma la seconda puntata andrà in onda il lunedì (18 gennaio). Di seguito la programmazione (attenzione: potrebbe subire modifiche): Prima puntata: domenica 17 gennaio 2021, ore 21,25 Seconda puntata: lunedì 18 gennaio 2021, ore 21,25 Terza puntata: domenica 24 gennaio 2021, ore 21,25 Quarta puntata: domenica 31 gennaio 2021, ore 21,25 Quinta puntata: domenica 7 febbraio 2021, ore 21,25 Sesta puntata: domenica 14 febbraio 2021, ore 21,25 Streaming e tv Abbiamo visto a che ora va in ... Leggi su tpi (Di domenica 17 gennaio 2021) A che orala puntata di, la nuova serie tv con Serena Rossi insu Rai 1? Ogni puntatafiction andrà inalle ore 21,25 (prima serata) su Rai 1. Il giorno indicato è quellodomenica, ma la secpuntata andrà inil lunedì (18 gennaio). Di seguito la programmazione (attenzione: potrebbe subire modifiche): Prima puntata: domenica 17 gennaio 2021, ore 21,25 Secpuntata: lunedì 18 gennaio 2021, ore 21,25 Terza puntata: domenica 24 gennaio 2021, ore 21,25 Quarta puntata: domenica 31 gennaio 2021, ore 21,25 Quinta puntata: domenica 7 febbraio 2021, ore 21,25 Sesta puntata: domenica 14 febbraio 2021, ore 21,25 Streaming e tv Abbiamo visto a che ora va in ...

ilfoglio_it : Ora anche il M5s abbandona l'idea del vincolo di mandato. E quelli che prima erano 'traditori', 'voltagabbana', 'pr… - ItaliaViva : Io credo che il Presidente del Consiglio 161 voti al Senato per ora non li ha, e per questo li sta cercando. Se poi… - CarloCalenda : Questa non è una trattativa politica. Non mi risulta che Mastella sia incaricato dal PD o da Conte di negoziare Rom… - KRISKSB : @FragmentaVeri Ora noi, in tutto il Mediterraneo, abbiamo due grossi problemi: la cinese nuova via della seta e il… - hdjfksa : Che palle che ora che pier ha un taglio decente non si scambiano effusioni perché sono incazzati e non possiamo ave… -

Ultime Notizie dalla rete : che ora "Napoli-Fiorentina, non è da escludere lo spostamento della gara di qualche ora" NapoliToday Al-Attiyah vince la Stage 11, Peterhansel gestisce. Sunderland è 2°

A soli 225 km cronometrati dall’agognato traguardo di Jeddah, la Dakar 2021 continua a regalare emozioni intense e colpi di scena inattesi ...

Juve Stabia-Ternana dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Juve Stabia sfida la capolista Ternana nella 19ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

A soli 225 km cronometrati dall’agognato traguardo di Jeddah, la Dakar 2021 continua a regalare emozioni intense e colpi di scena inattesi ...La Juve Stabia sfida la capolista Ternana nella 19ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.