Vanessa Bryant | «Convivere con il dolore | cercando una ragione di vita»

(Di sabato 16 gennaio 2021) Mancano pochi giorni al primo anniversario della morte di Kobe Bryant e della figlia Gianna, che il 26 gennaio scorso furono vittime di un tragico incidente in elicottero. In vista della triste ricorrenza, Vanessa Bryant – vedova della leggenda NBA – ha scritto sulla sua pagina Instagram un post sull’elaborazione del lutto, rivolto a tutte le persone che – come lei – devono convivere con un dolore straziante.

Ultime Notizie dalla rete : Vanessa Bryant

Vanity Fair.it

Non mancano i ricordi social di grandi nomi come Cristiano Ronaldo, Leo Messi, LeBron James e Kylie Jenner. Ma la classifica rivela anche alcune sorprese ..."The Trial of the Chicago 7" di Aaron Sorkin, sul processo agli attivisti contro la guerra in Vietnam accusati di aver causato gli scontri in occasione della convention dei democratici nell'agosto 196 ...