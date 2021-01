Ucciso in strada, in pieno centro: fa il nome del suo assassino (Di sabato 16 gennaio 2021) Una tragedia avvenuta in pieno centro storico che ha coinvolto un uomo. Poco prima di morire, il nome dell’assassino. Franco Lettieri (Facebook)La tragedia in pieno centro storico, ad Ascoli Piceno. La vittima, un 56enne, originario di Salerno ma in città da molti anni. Ferito mortalmente per le vie del centro, a colpi di coltello, Franco Lettieri è morto cosi. I soccorsi arrivati prontamente sul posto, non hanno potuto fare altro che dichiarare la morte dell’uomo. Prima di morire, però, la vittima è riuscita a fare il nome del suo assassino alle forze dell’ordine intervenute sul luogo dell’accaduto. Si tratta di un uomo di origini rumene, anche lui in città da molti anni. Non pare ci siano stati contrasti tra la ... Leggi su chenews (Di sabato 16 gennaio 2021) Una tragedia avvenuta instorico che ha coinvolto un uomo. Poco prima di morire, ildell’. Franco Lettieri (Facebook)La tragedia instorico, ad Ascoli Piceno. La vittima, un 56enne, originario di Salerno ma in città da molti anni. Ferito mortalmente per le vie del, a colpi di coltello, Franco Lettieri è morto cosi. I soccorsi arrivati prontamente sul posto, non hanno potuto fare altro che dichiarare la morte dell’uomo. Prima di morire, però, la vittima è riuscita a fare ildel suoalle forze dell’ordine intervenute sul luogo dell’accaduto. Si tratta di un uomo di origini rumene, anche lui in città da molti anni. Non pare ci siano stati contrasti tra la ...

