Temptation Island | ex tentatrice in attesa | svelato il sesso

trash_italiano : Carlotta la prova che bisogna dare l'oscar a chi si occupa del montaggio di Temptation Island. #GFVIP - ehiravenclaw : RT @ylenia_conlay: Ma la Carlotta di temptation island che fine ha fatto? Carlotta a T.I Carlotta al #Gfvip #tzvip #sovip http… - ylenia_conlay : RT @ylenia_conlay: Ma la Carlotta di temptation island che fine ha fatto? Carlotta a T.I Carlotta al #Gfvip #tzvip #sovip http… - IsaeChia : #TemptationIsland, un’ex tentatrice è in attesa del suo primo figlio e svela tramite social il sesso del bebè - Francyfra_ : Come sminuire un discorso di una madre che voleva solo consigliare al figlio di sfruttare l’occasione della sua vit… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Isa e Chia

Carlotta dell’Isola torna a parlare delle sue problematiche personali, questa volta della sua aggressività. In un momento intimo, l’ex ...Temptation Island, fiocco rosa in arrivo per l'ex protagonista: "It's a girl!", splendido annuncio sui social.