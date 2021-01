Subito Torregrossa, la Samp ribalta l’Udinese e mette Gotti nei guai (Di sabato 16 gennaio 2021) La Sampdoria ribalta la gara del sabato sera con l’Udinese, un 2-1 firmato Torregrossa, gol decisivo all’esordio per l’attaccante ex Brescia. Partono meglio i bianconeri, De Paul colpisce una traversa nel primo tempo, terminato a reti bianche. Avviene tutto nella ripresa, è sempre l’argentino con la 10 ad incidere ed è suo il gol che sblocca la gara al 55?. Pareggiano dopo poco più di dieci minuti i padroni di casa grazie a un calcio di rigore, Mandragora stende Candreva e per Sacchi non ci sono dubbi. Lo stesso centrocampista ex Inter realizza dagli undici metri con un dolce cucchiaio, sfruttando l’assenza di Quagliarella, uscito dal match due minuti prima. Il gol vittoria è di Ernesto Torregrossa, al suo esordio in blucerchiato, Subito decisivo con un colpo di testa imprendibile per ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 16 gennaio 2021) Ladoriala gara del sabato sera con, un 2-1 firmato, gol decisivo all’esordio per l’attaccante ex Brescia. Partono meglio i bianconeri, De Paul colpisce una traversa nel primo tempo, terminato a reti bianche. Avviene tutto nella ripresa, è sempre l’argentino con la 10 ad incidere ed è suo il gol che sblocca la gara al 55?. Pareggiano dopo poco più di dieci minuti i padroni di casa grazie a un calcio di rigore, Mandragora stende Candreva e per Sacchi non ci sono dubbi. Lo stesso centrocampista ex Inter realizza dagli undici metri con un dolce cucchiaio, sfruttando l’assenza di Quagliarella, uscito dal match due minuti prima. Il gol vittoria è di Ernesto, al suo esordio in blucerchiato,decisivo con un colpo di testa imprendibile per ...

