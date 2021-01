Sassuolo, i convocati per il Parma: De Zerbi senza sei calciatori (Di sabato 16 gennaio 2021) Il Sassuolo ha diramato la lista dei convocati in vista del match di Serie A contro il Parma: assenti Romagna, Bourabia, Locatelli, Boga, Berardi Obiang Il Sassuolo ha diramato la lista dei convocati in vista del match di Serie A contro il Parma. Assenti Romagna, Bourabia, Locatelli, Boga, Berardi Obiang. L’elenco completo: Portieri: Consigli, Pegolo, Turati.Difensori: Marlon, Ayhan, Rogerio, Peluso, Muldur, Chiriches, Toljan, Ferrari, Kyriakopoulos.Centrocampisti: Magnanelli, Lopez, Djuricic, Traore, Mercati.Attaccanti: Caputo, Raspadori, Karamoko, Haraslin, Oddei, Defrel. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Ilha diramato la lista deiin vista del match di Serie A contro il: assenti Romagna, Bourabia, Locatelli, Boga, Berardi Obiang Ilha diramato la lista deiin vista del match di Serie A contro il. Assenti Romagna, Bourabia, Locatelli, Boga, Berardi Obiang. L’elenco completo: Portieri: Consigli, Pegolo, Turati.Difensori: Marlon, Ayhan, Rogerio, Peluso, Muldur, Chiriches, Toljan, Ferrari, Kyriakopoulos.Centrocampisti: Magnanelli, Lopez, Djuricic, Traore, Mercati.Attaccanti: Caputo, Raspadori, Karamoko, Haraslin, Oddei, Defrel. Leggi su Calcionews24.com

