Sampdoria – Udinese 2-1, Candreva e Torregrossa ribaltano i bianconeri (Di sabato 16 gennaio 2021) Nella XVIII giornata di Serie A la Sampdoria ospita l'Udinese allo stadio Marassi di Genova. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta (rispettivamente contro Spezia e Napoli) e vogliono conquistare i 3 punti per scalare posizioni in classifica. Cronaca di Sampdoria – Udinese, primo tempo La prima occasione della partita è per i bianconeri con Lasagna che viene lanciato a rete da Zeegelaar ma Audero blocca tutto in uscita; i ritmi sono serrati ed entrambe le squadre attaccano a pieno organico con azioni ben costruite che però non trovano la finalizzazione. Al 29? il portiere della Sampdoria si supera ancora una volta respingendo il tentativo da pochi passi di Mandragora, mentre al 41? viene graziato da De Paul che colpisce la traversa con una conclusione da fuori ...

