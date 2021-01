Sampdoria, Osti: “Damsgaard è sveglio, può giocare ovunque davanti” (Di sabato 16 gennaio 2021) Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di DAZN poco prima della sfida del campionato di Serie A 2020/2021 contro l’Udinese. In particolare, Osti ha parlato del calciatore Mikkel Damsgaard: “Damsgaard è stato molto bravo ad ambientarsi in Italia e nel calcio italiano“. “È sveglio ed apprende facilmente, penso sia in via di definizione la sua posizione in campo, ha fatto ottime partite però anche trequartista e sottopunta, può giocare quindi ovunque davanti” ha aggiunto il DS Osti. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 16 gennaio 2021) Carlo, direttore sportivo della, è intervenuto ai microfoni di DAZN poco prima della sfida del campionato di Serie A 2020/2021 contro l’Udinese. In particolare,ha parlato del calciatore Mikkel: “è stato molto bravo ad ambientarsi in Italia e nel calcio italiano“. “Èed apprende facilmente, penso sia in via di definizione la sua posizione in campo, ha fatto ottime partite però anche trequartista e sottopunta, puòquindi” ha aggiunto il DS. SportFace.

