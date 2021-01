Ristoranti aperti per protesta: canti e balli, arrivano le forze dell'ordine e fioccano multe e sanzioni (Di sabato 16 gennaio 2021) Come è andata l'iniziativa dei Ristoranti ribelli? Il giro d'Italia tra Ristoranti con 'dpcm autonomi', clienti ai tavoli e ordinanze di chiusura. Tra i sostenitori dell'iniziativa anche Vittorio ... Leggi su today (Di sabato 16 gennaio 2021) Come è andata l'iniziativa deiribelli? Il giro d'Italia tracon 'dpcm autonomi', clienti ai tavoli e ordinanze di chiusura. Tra i sostenitori'iniziativa anche Vittorio ...

Corriere : La protesta dei ristoratori: in pochi aderiscono, «timore per le multe» - regionetoscana : La Toscana resta in zona gialla anche nel fine settimana. ?Consentiti spostamenti dalle 5 alle 22 all'interno della… - matteosalvinimi : #Salvini: Surreale che ci siano scuole CHIUSE, musei CHIUSI, ristoranti CHIUSI, palestre CHIUSE e porti APERTI. Al… - gemini9500 : RT @glaucoroselli: Ma qualcuno ha una lista dei ristoranti aperti in giro per l’Italia? Sennò come si fa ad andare a cena fuori? Appena ne… - ChiaromonteP : RT @Uedrus: Lo sapevate? A Bolzano ristoranti aperti fino alle 22... -