Pfizer promette di ridurre il ritardo nelle consegne dei vaccini. Si teme per i richiami (Di sabato 16 gennaio 2021) Pfizer e BioNTech hanno annunciato di avere messo a punto un “piano” per aumentare le capacità di produzione in Europa e quindi ridurre a sette giorni il ritardo nelle forniture dei vaccini contro il Covid. ritardo che, secondo quanto era stato reso noto ieri, avrebbe potuto arrivare a 3-4 settimane. “Riprenderemo il calendario iniziale di forniture all’Unione europea a partire dalla settimana del 25 gennaio, con un aumento delle consegne dalla settimana del 15 febbraio”, hanno reso noto le due società in un comunicato. Ieri, il commissario italiano all’emergenza Domenico Arcuri aveva annunciato che se l’azienda non avesse risolto il problema l’Italia sarebbe stata pronta ad azioni legali. Ma è possibile velocizzare la produzione? Per Guido Rasi, docente ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 16 gennaio 2021)e BioNTech hanno annunciato di avere messo a punto un “piano” per aumentare le capacità di produzione in Europa e quindia sette giorni ilforniture deicontro il Covid.che, secondo quanto era stato reso noto ieri, avrebbe potuto arrivare a 3-4 settimane. “Riprenderemo il calendario iniziale di forniture all’Unione europea a partire dalla settimana del 25 gennaio, con un aumento delledalla settimana del 15 febbraio”, hanno reso noto le due società in un comunicato. Ieri, il commissario italiano all’emergenza Domenico Arcuri aveva annunciato che se l’azienda non avesse risolto il problema l’Italia sarebbe stata pronta ad azioni legali. Ma è possibile velocizzare la produzione? Per Guido Rasi, docente ...

L'azienda aveva annunciato la diminuzione per 3-4 settimane, ora annuncia che si limiterà a 7 giorni. L'Ungheria si sgancia dall'Ue e acquista il prodotto cinese ...

