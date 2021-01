Pfizer-BionTech assicurano: il ritardo dei vaccini sarà di una sola settimana (Di sabato 16 gennaio 2021) 'I paesi europei potranno contare sulla consegna nei tempi previsti': così, in un comunicato, l'annuncio del piano, a seguito di una ridotta produzione necessaria per modifiche agli impianti. La ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 16 gennaio 2021) 'I paesi europei potranno contare sulla consegna nei tempi previsti': così, in un comunicato, l'annuncio del piano, a seguito di una ridotta produzione necessaria per modifiche agli impianti. La ...

