PERICOLO AIR-FI | funziona anche se il computer obiettivo non dispone di apparecchiature Wi-Fi e non richiede diritti di amministratore sul computer isolato

Leggi su analisideirischinformatici

(Di sabato 16 gennaio 2021) Le aziende collocano le proprie informazioni su dispositivi che non sono collegati a una rete locale (né tantomeno a Internet), affinché restino riservate e al di fuori della portata degli hacker: sono i cosiddetti “air gapped”. Per quanto sicuro possa sembrare, infettare un dispositivo del genere o un segmento di rete in realtà non è così difficile (ricordiamoci Stuxnet). Estrarre le informazioni ottenute si rivela invece molto più complicato. È qui che entrano in gioco i metodi più astuti e Mordechai Guri, un ricercatore dell’Università Ben-Gurion del Negev, è specializzato nel trovarli. Il dottor Guri non è l’unico, naturalmente, ma negli ultimi anni è stato protagonista della scoperta di varie dozzine di tecniche. Un nuovo studio descrive un ulteriore modo per estrarre dati da un...