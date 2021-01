Per Conte 'quota 161' voti al Senato resta lontana, ma si tratta ancora (Di sabato 16 gennaio 2021) AGI - Ore febbrili di contatti, telefonate e calcoli sul pallottoliere per tentare di arrivare all'appuntamento del voto in Aula con numeri sufficienti a garantire la sopravvivenza del governo. Ma al momento, nonostante il lavorio continuo e pressante di chi nella maggioranza e nel governo (tra cui lo stesso premier Giuseppe Conte) sta lavorando al 'dossier costruttori', i numeri al Senato sarebbero ancora lontani da quota 161, ovvero la maggioranza assoluta. Non che per ottenere la fiducia serva necessariamente raggiungere quella vetta, basterebbe un voto in più e il governo Conte II potrebbe dirsi 'salvo'. Ma è altrettanto vero che non incassare la maggioranza assoluta sarebbe un segnale politico non indifferente. C'e' poi la questione responsabili: in pochi, finora, sono usciti allo scoperto ... Leggi su agi (Di sabato 16 gennaio 2021) AGI - Ore febbrili di contatti, telefonate e calcoli sul pallottoliere per tentare di arrivare all'appuntamento del voto in Aula con numeri sufficienti a garantire la sopravvivenza del governo. Ma al momento, nonostante il lavorio continuo e pressante di chi nella maggioranza e nel governo (tra cui lo stesso premier Giuseppe) sta lavorando al 'dossier costruttori', i numeri alsarebberolontani da161, ovvero la maggioranza assoluta. Non che per ottenere la fiducia serva necessariamente raggiungere quella vetta, basterebbe un voto in più e il governoII potrebbe dirsi 'salvo'. Ma è altrettanto vero che non incassare la maggioranza assoluta sarebbe un segnale politico non indifferente. C'e' poi la questione responsabili: in pochi, finora, sono usciti allo scoperto ...

