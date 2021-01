Napoli, Fabian Ruiz è positivo al Covid-19 (Di sabato 16 gennaio 2021) “Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra ad accezione di Fabian Ruiz. Il calciatore spagnolo è risultato positivo e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”, ecco il tweet del Napoli che ha comunicato la positività di Fabian, lo spagnolo si aggiunge così a Victor Osimhen e salterà sicuramente le gare contro Fiorentina, Juventus e Hellas Verona. https://twitter.com/sscNapoli/status/1350513527891628033?s=20 Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 16 gennaio 2021) “Tutti negativi al-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra ad accezione di. Il calciatore spagnolo è risultatoe osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”, ecco il tweet delche ha comunicato la positività di, lo spagnolo si aggiunge così a Victor Osimhen e salterà sicuramente le gare contro Fiorentina, Juventus e Hellas Verona. https://twitter.com/ssc/status/1350513527891628033?s=20 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

