Medico morto a Mantova: “Nessuna correlazione col vaccino”/ Aveva problemi cardiaci (Di sabato 16 gennaio 2021) Un Medico è morto a Mantova dopo il vaccino Pfizer: l'autopsia ha spazzato via ogni dubbio in merito ad un qualsiasi collegamento Leggi su ilsussidiario (Di sabato 16 gennaio 2021) Undopo ilPfizer: l'autopsia ha spazzato via ogni dubbio in merito ad un qualsiasi collegamento

Agenzia_Ansa : #Covid: morto Fabrizio Soccorsi, medico personale del #Papa #ANSA - Thegoodvybye : RT @CLaRosa7: Il mio sindaco è morto stanotte a causa del Covid, contagiato dopo aver visitato una sua paziente che non sapeva di essere po… - AdamoLoi : RT @CLaRosa7: Il mio sindaco è morto stanotte a causa del Covid, contagiato dopo aver visitato una sua paziente che non sapeva di essere po… - filidifumetto : RT @CLaRosa7: Il mio sindaco è morto stanotte a causa del Covid, contagiato dopo aver visitato una sua paziente che non sapeva di essere po… - babs27572 : RT @CLaRosa7: Il mio sindaco è morto stanotte a causa del Covid, contagiato dopo aver visitato una sua paziente che non sapeva di essere po… -