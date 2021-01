Mastella abbandona la ‘caccia ai responsabili’: “Prevedo Conte Ter con Renzi” (Di sabato 16 gennaio 2021) ROMA – “Io non sono ne’ pilastro, ne’ costruttore, su questa crisi sono molto diffidente“. Lo dice Clemente Mastella a Tgcom24. “Al momento- aggiunge- mi chiamo fuori perche’, dopo aver cercato di dare consigli su come risolvere la crisi, sono stato attaccato sul personale”. Leggi su dire (Di sabato 16 gennaio 2021) ROMA – “Io non sono ne’ pilastro, ne’ costruttore, su questa crisi sono molto diffidente“. Lo dice Clemente Mastella a Tgcom24. “Al momento- aggiunge- mi chiamo fuori perche’, dopo aver cercato di dare consigli su come risolvere la crisi, sono stato attaccato sul personale”.

advgiornalista : Matteo Renzi tira un calcio nel sedere a Giuseppe Conte e dà il via ufficiale alla crisi di Governo. La maggioranza… - andreameli51 : Mastella abbandona @1giornodapecora per andare a @SkyTG24 ma non funziona il collegamento ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Mastella abbandona Renzi abbandona Conte. E' crisi di Governo, ma la maggioranza sarà sostenuta dal resuscitato Mastella. AssoCareNews.it Crisi di governo, Conte cerca i numeri per la fiducia e Renzi perde i pezzi

I conti sono stati fatti senza l’oste, verrebbe da dire. Il week end romano si anima con la crisi di governo, iniziata con le dimissioni delle ministre di Italia Viva, Teresa Bellanova ed Elena Bonett ...

Caccia ai responsabili. L'Udc si sfila e il Maie pronostica il Conte ter

Ultime ore febbrili alla ricerca dei numeri necessari in Parlamento per mettere in salvo il governo. Lite tra Calenda e Mastella. Renzi torna ad offrire la disponibilità a confrontarsi sul merito, int ...

I conti sono stati fatti senza l’oste, verrebbe da dire. Il week end romano si anima con la crisi di governo, iniziata con le dimissioni delle ministre di Italia Viva, Teresa Bellanova ed Elena Bonett ...Ultime ore febbrili alla ricerca dei numeri necessari in Parlamento per mettere in salvo il governo. Lite tra Calenda e Mastella. Renzi torna ad offrire la disponibilità a confrontarsi sul merito, int ...