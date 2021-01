Inter, BC Partners ha ottenuto l’esclusiva: i dettagli (Di sabato 16 gennaio 2021) Emergono nuovi dettagli relativi alla trattativa per la cessione dell’Inter con BC Partners che ha ottenuto l’esclusiva. I dettagli Secondo quanto riferito da Corriere della Sera, il fondo d’investimento BC Partners ha l’esclusiva per l’esame dei conti dell’Inter almeno fino al 31 gennaio 2021. Se la due diligence dovesse dare esito positivo, verrà presentata un’offerta d’acquisto in base alla valutazione che sarà data alla società nerazzurra, che dovrebbe essere intorno ai 750 milioni. Le indiscrezioni segnalate da Corriere della Sera parlando di un’offerta per la maggioranza del club con l’obiettivo finale da parte di BC Partners di ottenere il 100% delle azioni del club. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Emergono nuovirelativi alla trattativa per la cessione dell’con BCche ha. ISecondo quanto riferito da Corriere della Sera, il fondo d’investimento BChaper l’esame dei conti dell’almeno fino al 31 gennaio 2021. Se la due diligence dovesse dare esito positivo, verrà presentata un’offerta d’acquisto in base alla valutazione che sarà data alla società nerazzurra, che dovrebbe essere intorno ai 750 milioni. Le indiscrezioni segnalate da Corriere della Sera parlando di un’offerta per la maggioranza del club con l’obiettivo finale da parte di BCdi ottenere il 100% delle azioni del club. Leggi su Calcionews24.com

pisto_gol : ?? Per l’Inter BC Partners ha fornito una manifestazione d’interesse con un valore irrinunciabile. Il progetto è leg… - FcInterNewsit : GdS - Inter, Bc Partners tratta in esclusiva: il club nerazzurro viene valutato 750-800 milioni - claudio_lesizza : RT @GnocchiGene: Suning cerca disperatamente soci per andare avanti con l’Inter: in lizza Bc Partners e Mastella coi Responsabili #16gennai… - leomate : RT @GnocchiGene: Suning cerca disperatamente soci per andare avanti con l’Inter: in lizza Bc Partners e Mastella coi Responsabili #16gennai… - fcin1908it : Inter, Bc Partners prosegue la due diligence. Cds: 'Netto cambio di strategia. Non si discute...' -… -