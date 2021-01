Il dolore di Vanessa Bryant: “Per andare avanti serve una ragione di vita” (Di sabato 16 gennaio 2021) In vista del primo anniversario della tragica scomparsa del marito Kobe e della figlia Gianna, Vanessa Bryant ha lanciato un messaggio per dare forza a chi a causa di un lutto deve convivere col dolore. Frank Micelotta/Getty ImagesIl 26 gennaio 2020 la star dell’Nba Kobe Bryant moriva in un tragico incidente in elicottero insieme alla figlia Gianna, lasciando sgomento il mondo intero. A quasi un anno dalla loro scomparsa, la vedova Vanessa Bryant ha pubblicato un messaggio su Instagram mostrandosi vicina a tutte le persone che come lei hanno dovuto affrontare un drammatico e inaspettato lutto. Inoltre ha anche chiesto ai media di non pubblicare più le immagini dell’incidente, esortando a celebrare la loro vita e non la morte. Ti potrebbe interessare ... Leggi su ck12 (Di sabato 16 gennaio 2021) In vista del primo anniversario della tragica scomparsa del marito Kobe e della figlia Gianna,ha lanciato un messaggio per dare forza a chi a causa di un lutto deve convivere col. Frank Micelotta/Getty ImagesIl 26 gennaio 2020 la star dell’Nba Kobemoriva in un tragico incidente in elicottero insieme alla figlia Gianna, lasciando sgomento il mondo intero. A quasi un anno dalla loro scomparsa, la vedovaha pubblicato un messaggio su Instagram mostrandosi vicina a tutte le persone che come lei hanno dovuto affrontare un drammatico e inaspettato lutto. Inoltre ha anche chiesto ai media di non pubblicare più le immagini dell’incidente, esortando a celebrare la loroe non la morte. Ti potrebbe interessare ...

