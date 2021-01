Grande Fratello Vip 5, il prolungamento del programma spoilerato dai fan fuori dalla casa (VIDEO) (Di sabato 16 gennaio 2021) Alcuni fan del Grande Fratello Vip 5 hanno urlato fuori dalla casa informando alcuni concorrenti sul possibile prolungamento del reality: il VIDEO. Ulteriore prolungamento per il Grande Fratello Vip 5? La notizia non è ancora ufficiale ma i fan hanno voluto informare i concorrenti a modo loro, urlando l'informazione, ancora top secret, fuori dalla casa. I fan dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5 si sono uniti e sono da giorni sul piede di guerra contro il nuovo prolungamento del reality che dovrebbe a questo punto terminare il 26 febbraio anzichè l'8. Ieri hanno mandato in tendenza su Twitter l'hashtag ... Leggi su movieplayer (Di sabato 16 gennaio 2021) Alcuni fan delVip 5 hanno urlatoinformando alcuni concorrenti sul possibiledel reality: il. Ulterioreper ilVip 5? La notizia non è ancora ufficiale ma i fan hanno voluto informare i concorrenti a modo loro, urlando l'informazione, ancora top secret,. I fan dei concorrenti delVip 5 si sono uniti e sono da giorni sul piede di guerra contro il nuovodel reality che dovrebbe a questo punto terminare il 26 febbraio anzichè l'8. Ieri hanno mandato in tendenza su Twitter l'hashtag ...

borghi_claudio : Non c'è limite al peggio... GRANDE FRATELLO CHIGI – SULLA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO… - ciropellegrino : La #crisidigoverno voluta da #Renzi è degna degli autori del Grande Fratello vip. E il riferimento non è casuale.… - matteorenzi : Di fronte alla gravissima situazione che stiamo vivendo in Italia serve la politica: che è studiare, riflettere, pr… - everythar : RT @defvncelvss: una sorella più grande e mi pare un fratello non ne sono sicura - whamzyns : RT @magicawaitsforu: 'il grande fratello finisce il 26 febbraio' pierpaolo.exe ha smesso di funzionare #tzvip -