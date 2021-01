**Governo: Udc, ‘no a giochi palazzo, noi restiamo nel centrodestra’** (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “Non si può gettare il Paese nella palude e nel caos! Gli italiani sono stanchi e stremati. Non ci prestiamo a giochi di palazzo e stiamo nel Centrodestra. Continueremo a lavorare in questo frangente drammatico per il bene del Paese. I nostri valori non sono in vendita”. Così in una nota diffusa dall’ufficio stampa nazionale Udc. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “Non si può gettare il Paese nella palude e nel caos! Gli italiani sono stanchi e stremati. Non ci pdie stiamo nel Centrodestra. Continueremo a lavorare in questo frangente drammatico per il bene del Paese. I nostri valori non sono in vendita”. Così in una nota diffusa dall’ufficio stampa nazionale Udc. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

ZapparoliTW : RT @MediasetTgcom24: Governo, Udc: 'No a giochi di palazzo, noi restiamo nel centrodestra' #governo - MediasetTgcom24 : Governo, Udc: 'No a giochi di palazzo, noi restiamo nel centrodestra' #governo - EmilioBerettaF1 : Conte cerca i voti nell’Udc. Renzi ora pensa all’astensione Il capo del governo tratta per ampliare la maggioranza… - NotParere : RT @Niebbo: Cmq ragazzi, è stupendo. Dopo tutto quello che hanno detto sulla vecchia politica, i partiti, i #m5s in solo 3 anni al governo… - TV7Benevento : **Governo: Udc, 'no a giochi palazzo, noi restiamo nel centrodestra'**... -