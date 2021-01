Giuseppe Conte, quando parla in diretta tv? Tutti i prossimi appuntamenti del Premier (Di sabato 16 gennaio 2021) quando parla in diretta tv il Premier Conte? C’è grande attesa per i nuovi discorsi in diretta del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Tutti si aspettavano una conferenza stampa nella serata di ieri per illustrare il nuovo Dpcm in vigore da oggi, sabato 16 gennaio, ma così non è stato. Ricordiamo che il Governo sta attraversando una crisi e che Matteo Renzi, il 13 gennaio scorso, ha annunciato le dimissioni dei ministri Teresa Bellanova, Elena Bonetti e del sottosegretario Ivan Scalfarotto. Leggi anche: Lazio arancione, oggi ultimo sabato in zona gialla: ecco cosa si può fare e cosa cambia da domani Crisi di governo, il discorso di Conte alla Camera lunedì 18 gennaio 2021 e al Senato martedì 19 gennaio 2021 Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 16 gennaio 2021)intv il? C’è grande attesa per i nuovi discorsi indel Presidente del Consigliosi aspettavano una conferenza stampa nella serata di ieri per illustrare il nuovo Dpcm in vigore da oggi, sabato 16 gennaio, ma così non è stato. Ricordiamo che il Governo sta attraversando una crisi e che Matteo Renzi, il 13 gennaio scorso, ha annunciato le dimissioni dei ministri Teresa Bellanova, Elena Bonetti e del sottosegretario Ivan Scalfarotto. Leggi anche: Lazio arancione, oggi ultimo sabato in zona gialla: ecco cosa si può fare e cosa cambia da domani Crisi di governo, il discorso dialla Camera lunedì 18 gennaio 2021 e al Senato martedì 19 gennaio 2021 Il ...

