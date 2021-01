Genoa, i convocati di Ballardini per l’Atalanta. Subito chiamata per Onguene e Strootman (Di sabato 16 gennaio 2021) Ecco la lista dei 24 convocati da parte di Davide Ballardini, tecnico del Genoa, per la gara del Gewiss Stadium di domani contro l’Atalanta. Subito prima convocazione per Onguene e Strootman. Ecco la lista completa: Portieri: Marchetti, Paleari, Perin Difensori: Bani, Criscito, Czyborra, Dumbravanu, Ghiglione, Goldaniga, Masiello, Onguene, Zappacosta Centrocampisti: Badelj, Behrami, Lerager, Melegoni, Radovanovic, Rovella, Strootman, Zajc Attaccanti: Destro, Pandev, Pjaca, Shomurodov Foto: Twitter Genoa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 16 gennaio 2021) Ecco la lista dei 24da parte di Davide, tecnico del, per la gara del Gewiss Stadium di domani controprima convocazione per. Ecco la lista completa: Portieri: Marchetti, Paleari, Perin Difensori: Bani, Criscito, Czyborra, Dumbravanu, Ghiglione, Goldaniga, Masiello,, Zappacosta Centrocampisti: Badelj, Behrami, Lerager, Melegoni, Radovanovic, Rovella,, Zajc Attaccanti: Destro, Pandev, Pjaca, Shomurodov Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

