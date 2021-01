Fedriga: lunedì non riapriranno le scuole (Di sabato 16 gennaio 2021) “lunedì le scuole non riapriranno”. Lo ha detto all’ANSA il Governatore del Fvg, Massimiliano Fedriga, riferendosi alla decisione di ieri del Tar Fvg che ha accolto il ricorso di alcuni genitori contro l’ordinanza regionale che disponeva la chiusura delle scuole secondarie di secondo grado fino alla fine di gennaio. Secondo quanto si è appreso, il Governatore starebbe lavorando a una nuova ordinanza che scongiura la decisione del Tribunale amministrativo e che potrebbe essere emessa già oggi. Leggi su udine20 (Di sabato 16 gennaio 2021) “lenon”. Lo ha detto all’ANSA il Governatore del Fvg, Massimiliano, riferendosi alla decisione di ieri del Tar Fvg che ha accolto il ricorso di alcuni genitori contro l’ordinanza regionale che disponeva la chiusura dellesecondarie di secondo grado fino alla fine di gennaio. Secondo quanto si è appreso, il Governatore starebbe lavorando a una nuova ordinanza che scongiura la decisione del Tribunale amministrativo e che potrebbe essere emessa già oggi.

