Covid | muore il sindaco | e medico | di San Nicandro Garganico

Il Covid miete un'altra vittima tra i camici bianchi: è morto il sindaco, e medico, di San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia E' sempre più alto il prezzo pagato dalla classe medica all'epidemia di Covid: il sindaco e medico di San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, Costantino Ciavarella, ricoverato dallo scorso 26 dicembre

