Conte fa infuriare i tifosi dell’Inter | i ‘complimenti’ alla Juventus alla vigilia del big-match

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 16 gennaio 2021) Antonioè l’allenatoreo della? Si avvicina il bigdella 18esima giornata del campionato di Serie A, una sfida in grado di fornire indicazioni per la lotta scudetto. La squadra di Andrea Pirlo è tornataribalta dopo le ultime prestazioni vincenti e grazie ai punti conquistati, soprattutto il successo contro il Milan. I nerazzurri sono altalenanti, è vero che hanno conquistato una serie di risultati utili ma non sono mai stati veramente convincenti. Calciomercato, Benatia pronto a tornare in Serie A. La Juve sfoglia la margherita in attacco, richieste per Eriksen Le parole disulla(Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)di ...