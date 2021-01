Come sarà la CIA di William Burns (Di sabato 16 gennaio 2021) L'uomo scelto da Joe Biden per guidare l'agenzia di intelligence più famosa al mondo è un ex diplomatico con l'incarico di "ricostruire", dopo gli anni di Trump Leggi su ilpost (Di sabato 16 gennaio 2021) L'uomo scelto da Joe Biden per guidare l'agenzia di intelligence più famosa al mondo è un ex diplomatico con l'incarico di "ricostruire", dopo gli anni di Trump

borghi_claudio : Ma adesso che #Rutte si è dimesso per l'Olanda sono a rischio i MILIARDI TANTI TANTI dall'Europa? Come dite? No? Ma… - borghi_claudio : Le 'comunicazioni' alle camere implicano un voto su una risoluzione. Quindi l'idea è cercare i mastelli o, come det… - Marcozanni86 : Sarà stato qualche italianocorrotto dipendentepubblicoimproduttivomangiapaneatradimento a insegnargli come si fa… - apalma67 : RT @Axen0s: Mai nella sua storia la sinistra si era prestata ad un così osceno mercato delle vacche. Zingaretti sarà ricordato come il segr… - OdinaLaNemesi : 'Niente sarà più come prima'?? Ma Non nel senso che crede il #Governo il #nwo i #costruttori in riferimento al… -

Ultime Notizie dalla rete : Come sarà Crisi di governo, Binetti (Udc) apre a Conte. Di Maio: costruttori anche in Iv, sono ottimista Il Sole 24 ORE