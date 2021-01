Buccia di banana: Cristiana Capotondi. I suoi scivoloni di stile in 4 look (Di sabato 16 gennaio 2021) Buccia di banana 2021 di Giusi Ferré guarda le foto Cristiana Capotondi Gli scivoloni di stile di Cristiana Capotondi: da sinistra, look multicolor, eccessiva, coordinata e saliscendi (foto Gety Images). Leggi anche › Cristiana Capotondi: «Per i 40 anni mi regalo il Festival dell’Umano» Multicolor (2018) L’idea sarebbe convincente: ... Leggi su iodonna (Di sabato 16 gennaio 2021)di2021 di Giusi Ferré guarda le fotoGlididi: da sinistra,multicolor, eccessiva, coordinata e saliscendi (foto Gety Images). Leggi anche ›: «Per i 40 anni mi regalo il Festival dell’Umano» Multicolor (2018) L’idea sarebbe convincente: ...

LegioRex : @Axel88519979 @Barracuda__fc La realtà è è che sei scivolato su una buccia di banana - xdjmalikdjmalik : non io che oggi pomeriggio ho lanciato nei cassonetti una buccia di banana mentre ero in macchina (la macchina si m… - Bolpet : @Lidia_Undiemi Solo che sulla buccia di banana ci stiamo noi... ?? - merycri13 : RT @themoon_Lilo: Allora Harry è bello con qualsiasi taglio di capelli, anche con una buccia di banana in testa, MA con i capelli lunghi è… - Peppe86237504 : @marieta99044909 Casalino e caduto sulla buccia di banana ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Buccia banana Cristiana Capotondi: i suoi scivoloni di stile commentati da Giusi Ferré Io Donna Il Bar della Dakar 2021. Sole, Vento, Bucce di Banana e Birra!

Loeb e Gerini out a Neom. Qui nascerà la Città del Futuro, e qui la Dakar fa il punto sull’evoluzione futura verso le energie rinnovabili. Un unico problema: la Città nasce su una tabula rasa di Deser ...

“Stefania mi ha chiesto di litigare per finta”. Zorzi, un disastro continuo: cosa gli esce di bocca, il gelo

Bomba a orologeria su Stefania Orlando. Tommaso Zorzi scivola sulla buccia di banana più clamorosa e fa una rivelazione rovente.

Loeb e Gerini out a Neom. Qui nascerà la Città del Futuro, e qui la Dakar fa il punto sull’evoluzione futura verso le energie rinnovabili. Un unico problema: la Città nasce su una tabula rasa di Deser ...Bomba a orologeria su Stefania Orlando. Tommaso Zorzi scivola sulla buccia di banana più clamorosa e fa una rivelazione rovente.