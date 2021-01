Biathlon | Lisa Vittozzi | “Sono contenta | sto crescendo Ritornerò a essere quella che sono”

Leggi su oasport

(Di sabato 16 gennaio 2021) E’ sicuramentel’unica luce di una giornata negativa per l’Italia nella staffetta femminile di Oberhof (Germania), sede della Coppa del Mondo di2020-2021. La sappadina, schierata in apertura della prova a squadre, ha saputo esprimere al poligono alcune delle qualità che tutti gli addetti ai lavoro le riconoscono. La chiusura della sua frazione in fuga con un 0+2 e una splendida serie in piedi (shooting time da 19.9 con lo zero) posdar fiducia. L’Italia, poi, purtroppo è letteralmente crollata in classifica, chiudendo in 15ma posizione a quasi 6? dalla Germania vittoriosa soprattutto per una prestazione di Irene Lardschneider, incappata nella sua prima serie in cinque errori (due giri di penalità) che hanno affossato le ambizioni della nostra compagine. Tuttavia, ...