Wall Street avvia scambi in rosso con dati macro contratanti (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) – Wall Street avvia gli scambi con segno meno, a dispetto dei solidi risultati annunciati dalle banche d'affari USA e del maxi piano di stimoli fiscali annunciato ieri da Biden. Il mercato sconta riposizionamenti connessi alle scadenze tecniche mensili e le tensioni politiche e sociali che precedono il giuramento del nuovo Presidente USA. dati macro contrastanti sono arrivati oggi, con la produzione industriale che controbilancia appena il dato deludente delle vendite al dettaglio. A New York, l'indice Dow Jones sta lasciando sul parterre lo 0,36%; sulla stessa linea l'S&P-500, che continua la giornata sotto la parità a 3.787 punti. Leggermente positivo il Nasdaq 100 (+0,2%); pressoché invariato l'S&P 100 (-0,06%). Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il ...

