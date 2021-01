Volley, Superlega 2020/2021: programma, date, orari e tv diciannovesima giornata (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il programma della diciannovesima giornata di Superlega 2020/2021: ecco date, orari e come seguire in diretta tv e streaming le partite. L’ottava giornata di ritorno della regular season si apre con i due anticipi del sabato Civitanova-Modena e Trento-Cisterna. Domenica 17 gennaio si svolgeranno altri tre match. La capolista Perugia ospiterà Milano, Ravenna farà visita a Verona e Piacenza scendrà sul campo di Padova. La sfida tra Monza e Vibo Valentia è invece posticipata di qualche giorno, a martedì 19 gennaio. COME VEDERE LE PARTITE L’anticipo Civitanova-Modena e le sfide Perugia-Milano e Monza-Vibo Valentia godranno della copertura tv su Rai Sport, mentre gli altri match saranno visibili in streaming sulla piattaforma a pagamento ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ildelladi: eccoe come seguire in diretta tv e streaming le partite. L’ottavadi ritorno della regular season si apre con i due anticipi del sabato Civitanova-Modena e Trento-Cisterna. Domenica 17 gennaio si svolgeranno altri tre match. La capolista Perugia ospiterà Milano, Ravenna farà visita a Verona e Piacenza scendrà sul campo di Padova. La sfida tra Monza e Vibo Valentia è invece posticipata di qualche giorno, a martedì 19 gennaio. COME VEDERE LE PARTITE L’anticipo Civitanova-Modena e le sfide Perugia-Milano e Monza-Vibo Valentia godranno della copertura tv su Rai Sport, mentre gli altri match saranno visibili in streaming sulla piattaforma a pagamento ...

sportface2016 : #volley #SuperLega: il programma e come vedere le partite dell'ottava giornata di ritorno - aqua0129_salju : RT @PowervolleyMI: ?? l GALLERY ? Recupero della quattordicesima giornata del campionato di Superlega tra Vibo Valentia e Milano. ? #Superl… - Gazzetta_it : #VcomeVolley @chiccoblengini #Superlega 'Bravi i club, campionato tosto. A Tokyo per il podio' - y_k0020 : RT @PowervolleyMI: ?? l VIDEO ? Yuki Ishikawa show: tutti i 25 punti dello schiacciatore giapponese in Milano - Civitanova ? ?? - y_k0020 : RT @PowervolleyMI: ?? l WARM UP ? Siamo live sulla nostra pagina facebook per il warm up della sfida Vibo vs Milano. ? ??? -