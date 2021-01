Ultime Notizie Roma del 15-01-2021 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 gennaio 2021)dailynews radiogiornale e buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio quasi tutti in zona arancione divieto di spostarsi tra le regioni fino al 15 febbraio con Lombardia e Sicilia che da domenica potrebbero essere le prime zone rosse delentrerà in vigore nelle prossime ore la nuova stretta per il Prese lemodifiche del dpcm Valido dal 16 gennaio sono state illustrate dall’esecutivo nella riunione con le regioni i comuni le province nessun passo indietro con il rinnovo di tutte le misure già in vigore a partire dal coprifuoco dalle 5 le scuole superiori in didattica a distanza al 50% da lunedì e l’inasprimento delle soglie per accedere alle zone con restrizioni introdotte con il decreto approvato da mercoledì è stata approvata in Consiglio dei Ministri Una nuova richiesta di spostamento di bilancio ...